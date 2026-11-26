Правительство России выделит Московской области порядка 10 млрд рублей на развитие опорных магистралей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На федеральную субсидию в ближайшее время планируют ввести в эксплуатацию сквозную трассу длиной около 50 км. Она свяжет район Солнцево с городом Железнодорожным и заметно разгрузит выезды из столицы, а транзитные потоки пойдут в обход агломерации с южного и юго-восточного направлений.

На оставшуюся часть средств начнут строить современную дорогу, соединяющую Москву с Рязанской областью. Первые работы развернутся на участке от городского округа Люберцы до деревни Кошерово.

«Такие крупные инфраструктурные проекты способствуют снижению издержек бизнеса и улучшают качество жизни наших граждан. Важно, чтобы открытие всех новых дорог было синхронизировано с планами жилищного строительства в рамках программ комплексного развития территорий», — отметил Мишустин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье особое внимание уделяется дорогам в малых населенных пунктах, в том числе грунтовым.

«Вы знаете, что полторы тысячи дорог — задача ремонтировать каждый год. Особое внимание уделяется малым населенным пунктам, это отдельная программа», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.