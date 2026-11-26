Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал TikTok «страшной вещью, которая убивает мозг человека, особенно молодого». По его словам, большинство людей использует лишь малую долю возможностей смартфона, сообщает РИА Новости .

«Нам нужно обучить сельских жителей использовать интернет во благо. Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра, может быть, каких-то фильмов… и TikTok», — сказал он на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта после конференции AI Journey в Москве.

Токаев подчеркнул, что при умелом обращении смартфон способен приносить доход, даже если человек живет в селе или ауле, где есть интернет. Однако чтобы этот навык развивался, нужно людей обучить.

О пользе технологий он говорил и раньше. 23 августа, комментируя развитие искусственного интеллекта и цифровизации в Казахстане, Токаев отмечал, что «смартфон — не только для TikTok», и настаивал, что они должны давать практический результат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.