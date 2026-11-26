Токаев заявил, что TikTok «убивает мозг» молодых людей
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал TikTok «страшной вещью, которая убивает мозг человека, особенно молодого». По его словам, большинство людей использует лишь малую долю возможностей смартфона, сообщает РИА Новости.
«Нам нужно обучить сельских жителей использовать интернет во благо. Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра, может быть, каких-то фильмов… и TikTok», — сказал он на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта после конференции AI Journey в Москве.
Токаев подчеркнул, что при умелом обращении смартфон способен приносить доход, даже если человек живет в селе или ауле, где есть интернет. Однако чтобы этот навык развивался, нужно людей обучить.
О пользе технологий он говорил и раньше. 23 августа, комментируя развитие искусственного интеллекта и цифровизации в Казахстане, Токаев отмечал, что «смартфон — не только для TikTok», и настаивал, что они должны давать практический результат.
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