Петербургские врачи прооперировали 30-летнего мотогонщика Евгения из Нижнего Новгорода, который потерял в ДТП обе ноги. Благодаря уникальной операции он снова сможет сесть за руль и вернуться к полноценной жизни, сообщает «Mash на Мойке» .

До аварии мужчина был влюблен в мотоспорт. После ампутации возникли проблемы с протезами. Гильзы не подходили из-за особой формы культей. Решение нашли специалисты Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ — они выполнили остеоинтеграционное протезирование.

Такую операцию в стране провели впервые. Хирурги установили в обе бедренные кости индивидуальные металлические имплантаты, к которым будут крепиться внешние протезы. Нагрузка передается на кость, минуя мягкие ткани, поэтому традиционные приемные гильзы больше не нужны.

Врачи следят за реабилитацией Евгения и состоянием имплантов. Сам спортсмен уже строит планы вернуться за руль автомобиля и мотоцикла, а также снова заняться боксом и стрельбой.

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