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В Петербурге с оспой обезьян госпитализировали двух человек

В Санкт-Петербурге госпитализировали двух человек с оспой обезьян. Результаты их ПЦР-тестов от 25 ноября оказались положительными, пациенты находятся под медицинским наблюдением, сообщает Telegram-канал «112» .

Нескольких заболевших уже увезли в больницу с одного адреса на Пискаревском проспекте. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Специалисты устанавливают круг лиц, контактировавших с заболевшими, и выдали предписание о проведении дезинфекции.

Где и при каких обстоятельствах заболевшие могли заразиться оспой обезьян, пока неизвестно. Такое об их состоянии пока ничего не сообщается.

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