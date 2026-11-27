Ежегодно 27 ноября (14 ноября по старому стилю) православные верующие вспоминают святого Филиппа — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Согласно Евангелию от Иоанна, будущий апостол был земляком Андрея и Петра и последовал за Спасителем вместе с ними.

До призвания он состоял в браке и воспитывал дочерей. Проповедуя христианское учение, Филипп совершал чудеса. Он вернул к жизни умершего грудного ребенка, которого принесла безутешная мать. В другой раз воскресил покойника на носилках, чтобы усмирить разъяренную толпу, грозившую побить его камнями.

За активную миссионерскую деятельность язычники предали апостола мученической казни на кресте.

В народном календаре Филиппов день знаменовал окончание осеннего свадебного сезона и шумных застолий. Сразу за ним стартовал строгий Рождественский, или Филипповский, пост.

С этого момента крестьяне полностью переключались на хозяйственные заботы и духовную жизнь. Однако вечером накануне поста девушкам разрешалось погадать на будущее замужество. Для этого после ужина прятали под подушку кусочек говядины и приглашали суженого «заговеться», веря, что во сне обязательно явится будущий жених.

С приходом Филипповок в деревнях начинались так называемые «бабьи засидки. Хозяйки собирались в одной избе, чтобы вместе прясть шерсть и лен под негромкие песни и разговоры.

Важность этого зимнего ремесла закрепилась в народной мудрости. Говорили, что «соха кормит, веретено одевает», «не напрядешь зимой — нечего будет ткать летом», а «у нерадивой пряхи и на себя нет рубахи». Кроме того, в этот день во двор выносили угощение для духа-покровителя домашнего скота. В отдельных губерниях проводили шуточный обряд избавления от тараканов — всей семьей вытаскивали за порог одно насекомое, привязав ему к лапке нитку.

По погоде на Филиппа предки судили о будущем урожае и весне. Выпавший иней сулил богатый сбор овса, дождь обещал хороший урожай пшеницы, карканье ворона предвещало скорую оттепель, а пасмурное небо со снегом указывало на то, что конец мая окажется ненастным.

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