В Дагестане стартовал сезон экстремальных зимних развлечений, где местные жители катаются так, что вылетают из ледянок, сбивают прохожих и рискуют оказаться в травматологии. Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что все происходящее снято в селе Тинди Цумадинского района. Там любители острых ощущений превратили заснеженную улицу в бобслейную трассу: вместо профессионального инвентаря у них были картонные ледянки, вместо защитных ограждений — каменная стена.

На опубликованных кадрах видно, что финишировали не все и не всегда вместе со средством передвижения. Кто-то на полном ходу вылетал из ледянки и добирался до конца спуска сидя.

Как именно завершились заезды — травмами или благополучно, не сообщается. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

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