Внезапная диарея, урчание в животе и срочные позывы в туалет перед сексом или во время него могут быть связаны с реакцией нервной системы на возбуждение, тревогой или механическим воздействием на кишечник, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Нервная система и кишечник тесно связаны: при стрессе, тревоге и сильных эмоциях активируется симпатическая нервная система — именно она отвечает за реакцию „бей или беги“. Кровоснабжение перераспределяется от пищеварительного тракта к мышцам и мозгу, а моторика кишечника может ускоряться. В результате содержимое кишечника продвигается быстрее обычного, и человеку может резко захотеться в туалет», — сказала Кашух.

По ее словам, свою роль играют и гормоны. Адреналин и кортизол, которые выделяются при волнении, могут влиять на работу кишечника, повышать чувствительность к сокращениям его стенок и вызывать дискомфорт. Особенно если человек переживает из-за того, какое впечатление произведет на партнера, боится боли или возможных неловких ситуаций. В таком случае мозг воспринимает происходящее как стрессовую ситуацию.

«Причина может быть и в механическом воздействии: половые органы расположены в непосредственной близости к кишечнику, поэтому во время секса давление и сокращения мышц тазового дна могут раздражать прямую кишку и усиливать перистальтику», — отметила гастроэнтеролог.

Если такая реакция возникает однократно или носит кратковременный характер и не сопровождается другими симптомами, поводов для беспокойства обычно нет.

«Если же диарея возникает регулярно, доставляет дискомфорт, сопровождается резкой болью в животе, кровью или слизью в стуле, потерей веса, повышением температуры, то о таких симптомах следует рассказать врачу. Вероятнее всего, потребуется обследование, чтобы исключить кишечную инфекцию, воспалительные заболевания кишечника и другие нарушения», — заключила Кашух.

Международный день секса ежегодно отмечается 30 ноября. Праздник не является официальным выходным днем и не имеет единого строгого регламента проведения. По всему миру 30 ноября запускаются так называемые «флэшмобы любви» с креативными и необычными признаниями в любви своим половинкам, а медицинские организации проводят лекции и семинары по сексуальному просвещению и безопасному сексу.

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