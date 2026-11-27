Человек может продолжать есть даже после насыщения, потому что принимает тревогу, усталость или одиночество за чувство голода, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д.Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Голод, тревога, усталость и одиночество приходят в мозг по пересекающимся путям как телесный сигнал „внутри что-то не так“. Дальше мозг обязан его истолковать, и еда — самое быстрое и самое надежно работавшее толкование из всех доступных. Чем меньше у человека слов для своих состояний, тем чаще все читается как голод. Это ошибка на входе, а не слабость воли», — сказал Ягудин.

Физическое насыщение и эмоциональное желание поесть работают по-разному. Сигналы сытости поступают постепенно, тогда как стремление избавиться от неприятного состояния может возникать практически мгновенно.

При эмоциональном переедании человек зачастую стремится не к удовольствию от еды, а к прекращению внутреннего дискомфорта. Именно поэтому привычка может сохраняться годами, даже если сам процесс уже не приносит радости.

Почему человек перестает замечать сытость

«Если годами решение „хватит“ принимается по внешним признакам — тарелка пуста, серия закончилась, все встали, — внутренний сигнал просто перестают запрашивать. Он не сломан — его не спрашивают», — рассказал специалист.

По его словам, способность различать физический голод и эмоциональные переживания можно постепенно восстановить. Для этого важно научиться лучше понимать и называть собственные состояния.

«„Я не голоден, я несчастен“ — это не признание слабости. Это успешно сделанное различие. Большинство людей до него не доходит и поэтому идет к холодильнику», — заключил специалист.

Если эмоциональное переедание становится устойчивой проблемой и человек не может справиться с ним самостоятельно, стоит обратиться за профессиональной помощью. Это не вопрос силы воли.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.