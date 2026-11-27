Получение 13-й зарплаты может спровоцировать серьезный конфликт между супругами и даже стать поводом для разрыва отношений, сообщила РИАМО коуч ICF PCC, экзистенциальный психолог Елена Пахомова.

«Вопрос денег в каждой семье может быть уникальным индикатором отношений. Потому что за деньгами могут скрываться вопросы власти, доверия, уважения, самостоятельности. 13-я зарплата может стать поводом для вскрытия давних проблем или серьезного кризиса в отношениях. Она проявляет разногласия, которые уже существуют в паре», — сказала Пахомова.

Она пояснила, что один из супругов может считать премию частью общего семейного дохода, поскольку пара вместе оплачивает жилье, воспитывает детей и решает бытовые вопросы. Другой воспринимает дополнительные деньги как личную награду за переработки, ответственность и профессиональные достижения.

«И тут оба правы. Каждый хочет своей справедливости. Общие деньги означают надежность, доверие и ощущение: мы вместе, мы команда. Но в паре важно иметь не только общее пространство, но и личное. Например, возможность самостоятельно распоряжаться частью дохода. Это сигнал признания личных усилий и права на собственные, отличные от общих, желания», — рассказала специалист.

Когда спор о премии превращается в борьбу за власть

«Бывает и другая ситуация: деньги становятся способом влиять или контролировать партнера. Тот, кто распоряжается семейным бюджетом, может фактически определять, какие желания другого допустимы, на что можно потратить средства, а какие решения нужно согласовывать, а может, даже выпрашивать или доказывать их необходимость», — предупредила психолог.

По мнению Пахомовой, особенно тревожный признак — ситуация, когда один супруг вынужден оправдываться за каждую личную покупку, а другой единолично принимает все финансовые решения.

В таком случае проблема заключается уже не в распределении 13-й зарплаты, а в отношениях между партнерами, заключила эксперт.

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