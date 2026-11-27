Двое детей сгорели при пожаре в частном доме в Забайкальском крае

Жертвами крупного пожара в жилом секторе Баляги Забайкальского края стали четыре человека. Среди них были двое несовершеннолетних, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

В результате возгорания погибли двое взрослых, а также дети 10 и 12 лет. Их тела спасатели обнаружили уже после ликвидации открытого горения во время разбора обрушившихся строительных конструкций.

На опубликованных телеканалом ночных снимках с места происшествия видно, что деревянный частный дом с печной трубой и пристройкой выгорел практически полностью. Здание было полностью охвачено пламенем.

Огонь вырывался из оконных проемов и охватил кровлю. В небо поднимались густые клубы дыма и искры. На других кадрах, сделанных в ходе тушения, запечатлены рухнувшие внутрь перекрытия, обгоревшие бревна и тлеющие завалы.

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