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Предприниматели могут приобрести помещение в Хорошеве-Мневниках на аукционе

В столичном районе Хорошево-Мневники выставили на открытые торги нежилое помещение площадью 193,9 квадратного метра. В аукционе могут поучаствовать как юридические, так и физические лица. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что город регулярно реализует на торгах коммерческие помещения на первых этажах многоквартирных домов.

«Это дает возможность предпринимателям развивать различные виды бизнеса, ориентированные на постоянные потребности местных жителей, а горожанам — пользоваться необходимыми товарами и услугами недалеко от дома. Например, сейчас физические и юридические лица могут приобрести помещение площадью 193,9 кв. метра на первом этаже 20-этажного многоквартирного дома на Карамышевской набережной. Здесь можно разместить магазин, медицинский центр, студию красоты или другую организацию», — рассказал Пуртов.

Объект имеет свободное назначение и расположен по адресу: Карамышевская набережная, дом 60. Продавцом выступает Департамент городского имущества Москвы.

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 декабря. Аукцион состоится 11 декабря на электронной площадке «Росэлторг». Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различные объекты: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другое имущество. Полный перечень актуальных лотов, включая фотографии, документацию и условия реализации, доступен на сайте: torgi.mos.ru.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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