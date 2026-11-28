В ВСУ заявили о росте потерь беспилотников из-за ограничений Starshield
Украинские военные жалуются на проблемы с использованием ударных беспилотников из-за предполагаемого замедления спутниковой системы связи Starshield, предоставленной США, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ограничения скорости передачи данных затрудняют проведение операций с применением БПЛА, приводят к увеличению потерь техники и вынуждают украинских военных отказываться от части запланированных миссий.
Как утверждает высокопоставленный представитель ВСУ, ограничения якобы распространяются только на территории, находящиеся под контролем России.
По его словам, происходящее свидетельствует о принятом на политическом уровне решении ограничить работу системы на этих территориях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о невозможности беспилотников-перехватчиков догонять российские реактивные БПЛА из-за действующих скоростных ограничений спутниковой связи Starshield.
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