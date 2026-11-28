Силы ПВО сбили десять беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Они проводят необходимые мероприятия и обследуют территории.
Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.
Ранее средства противовоздушной обороны Минобороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в столице.
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