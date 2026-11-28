Подросток за рулем Ford устроил ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае 13-летний подросток за рулем автомобиля Ford столкнулся с «Лада Гранта». В этой аварии пострадала 46-летняя женщина, сообщили в госавтоинспекции региона.

ДТП произошло в Новопавловске. По предварительной информации, подросток, ехавший по второстепенной дороге, не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с «Лада Гранта».

В результате аварии пострадала 46-летняя водитель отечественной машины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Вечером 27 ноября автобус со строителями, следовавший из Зеленограда в Химки, попал в ДТП.

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