Первые признаки изменения ситуации появились на графике рентгеновского излучения еще накануне, однако заметный рост начался утром. Примерно в 17:00 по московскому времени солнечная активность наконец преодолела порог C-класса, после чего была зафиксирована первая за неделю вспышка. Ее максимальная интенсивность пришлась на 17:13 мск, а мощность составила C1.6. Это сравнительно слабое событие, которое в обычных условиях не привлекло бы особого внимания.



Последний сопоставимый период затишья наблюдался в ноябре–декабре 2021 года. Тогда Солнце оставалось без вспышек класса C и выше около 500 часов. В том же году были зафиксированы и другие продолжительные паузы: 281 час в октябре и 174 часа в июне.



Возобновление столь длительных периодов низкой активности вызывает новые вопросы относительно дальнейшего развития текущего солнечного цикла. Не исключено, что Солнце движется к очередному минимуму быстрее, чем предполагалось ранее. Изначально его наступление прогнозировали примерно на 2030 год.



Дополнительным аргументом в пользу этой версии стали показатели октября: среднемесячный индекс солнечных пятен опустился до 45,7 — минимального значения с ноября 2021 года. Для сравнения, в середине 2024 года этот показатель превышал 200.



Нынешний небольшой подъем активности связывают с появлением на видимом краю Солнца двух новых групп пятен — 4583 и 4584. Именно во второй области была зарегистрирована вспышка C1.6.



Пока специалисты не могут сказать, станет ли это начало более устойчивого роста активности. На данный момент произошедшую вспышку рассматривают скорее как единичное событие, которое не свидетельствует о завершении периода солнечного затишья.

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