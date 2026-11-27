сегодня в 22:42

В Калуге завершается Всероссийский турнир «Кубок Защитников Отечества». За медали соревнований борются ветераны специальной военной операции из 62 регионов России, сообщает Telegram-канал «Защитники Отечества».

Участники демонстрируют силу, выносливость и мастерство в самых разных дисциплинах: волейболе сидя, пауэрлифтинге, армрестлинге, настольном теннисе, спортивном метании ножа, стрельбе из лука и винтовки, а также шоудауне.

За каждым выступлением — личная история преодоления, воля к победе и стремление двигаться вперед. Особую атмосферу турниру создают взаимная поддержка, искренние эмоции и спортивное братство.

О том, как проходят соревнования и чем запомнился турнир его участникам, — в видеоролике.

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