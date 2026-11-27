Известную люкс-блогершу Викторию Портфолио (Быкова), которая в соцсетях рассказывала о роскошной жизни, признали банкротом. У девушки могут отобрать права на псевдоним и бренды, связанные с именами дочерей, — так кредиторы рассчитывают вернуть часть долга почти в 70 млн рублей, сообщает Baza .

Летом 2026 года Быкову признали банкротом. Теперь финансовый управляющий доказывает, что три товарных знака — Victoria Portfolio, Zlata Bykova и Miroslava Bykova — на самом деле принадлежат инфлюенсерше, хотя оформлены на ее сестру Яну Фролову.

При этом Виктория продолжает активно вести соцсети и продвигать дочерей: недавно она анонсировала совместный с ними тур по 6 городам России.

По версии управляющего, родственница владеет брендами лишь формально, а зарабатывает на них и на рекламе сама Виктория. Суд уже запретил сестре Портфолио продавать и передавать товарные знаки. Если управляющий выиграет спор, бренды могут уйти в счет долгов блогерши.

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