В Южном Тушино водитель напал на мать четырехкратной чемпионки России по спортивной гимнастике Варвары Зубовой. Причиной стал конфликт на парковке: мужчина перекрыл 55-летней Екатерине выезд со двора, сообщает SHOT .

По рассказу дочери, в ответ на замечание автомобилист выскочил из машины и бросился на женщину. Одной рукой начал душить, а другой несколько раз ударил в висок. Свидетелем этого стал 11-летний сын пострадавшей. Зубова попыталась оторвать руку нападавшего от горла матери, но мужчина дважды перебросил ее через маму — девушка упала на землю. После этого он сел в машину и уехал вместе со спутницей.

Выяснилось, что в этом доме мужчина не живет, хотя постоянно паркуется во дворе. Соседи рассказали, что он и раньше перекрывал выезд другим машинам и отвечал на замечания матом.

Екатерина — многодетная мать, работает медсестрой в реанимации детской больницы. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб и гематома, а младший сын после случившегося боится выходить на улицу. Женщина подала заявление в полицию.

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