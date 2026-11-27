«Ясень-М» и «Циркон»: Путин о подлодках, способных работать в любом океане

Президент России Владимир Путин поздравил моряков и работников «Севмаша» с поднятием флага на атомной подлодке «Пермь». Российский лидер назвал ее оружием глобального уровня и значения и отметил, что в ближайшее время корабль войдет в состав ВМФ России, сообщает ТАСС .

Подлодки проекта «Ясень-М», по словам главы государства, способны решать задачи в любом районе Мирового океана, действуя скрытно, и применять все типы крылатых ракет морского базирования. Путин напомнил, что до 2030 года флоту передадут пять ракетоносцев, три из которых — этого проекта.

Отдельно он оценил гиперзвуковые ракеты «Циркон»: они подтвердили свою ударную мощь и высокую точность поражения. Россия остается одной из немногих стран, способных строить мощные атомные подлодки, подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность, что все планы по созданию мощного и оснащенного по последнему слову техники флота будут выполнены, а национальные интересы страны во всех районах Мирового океана — надежно обеспечены. Совершенствовать Военно-морской флот, включая подводные силы, Россия продолжит.

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