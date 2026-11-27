Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов Станислава Козловского, ранее занимавшего должность исполнительного директора ликвидированной организации «Викимедиа.ру». Она поддерживала русскоязычный сегмент «Википедии», следует из сообщения на сайте ведомства.

Согласно официальному распоряжению Минюста, такое решение приняли из-за утраты Козловским признаков иностранного агента.

В этом перечне он числился свыше двух лет. Козловского внесли туда в феврале 2024 года.

Саму организацию «Викимедиа.ру» включили в реестр иноагентов в марте 2024 года. Однако в феврале 2025-го ее также вывели из списка после завершения процедуры ликвидации юрлица.

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