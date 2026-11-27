В Химках производят комплектующие и безопасные материалы для 3D-принтеров

Участники выездного семинара посетили предприятие в Химках, которое 11 лет выпускает детали и материалы для трехмерной печати. Его продукция востребована более чем в 20 странах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Производственную площадку посетили специалисты МКУ «Малый бизнес Химки», председатель совета депутатов городского округа Сергей Малиновский, муниципальный депутат Денис Беляев и местные предприниматели. На открытом практическом семинаре гости осмотрели рабочие зоны и высокоточное оборудование, проследили этапы изготовления комплектующих, запасных частей и расходных материалов для 3D-принтеров.

Предприятие 11 лет работает в сфере аддитивных технологий. Оно выпускает продукцию для оборудования, использующего послойное наплавление. Детали и материалы производят на собственных мощностях и проверяют в несколько этапов. Точность и надежность напечатанных изделий зависят от качества оборудования и полимерной нити.

Инженеры совместно с профильными лабораториями исследуют выделение летучих веществ и микрочастиц при нагревании полимеров. Эта работа позволяет создавать безопасные для человека материалы со стабильными характеристиками печати. Продукция востребована у профессионалов более чем в 20 странах мира.

«Технологии 3D-печати стали неотъемлемой частью современной промышленности, позволяя в разы ускорить запуск новых изделий и оперативно решать задачи импортозамещения», — отметил заместитель главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестиций Александр Морозов.

Он также подчеркнул, что развитие предприятий полного цикла подтверждает высокий научно-производственный статус округа.

Участники обсудили применение трехмерной печати в малом и среднем производственном бизнесе и кооперацию местных предприятий. Руководству завода и предпринимателям рассказали о действующих муниципальных и региональных субсидиях на развитие бизнеса.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

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