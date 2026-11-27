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Мемориальную доску участнику специальной военной операции Кириллу Шустрову открыли 27 ноября на фасаде дома 39 в микрорайоне Птицефабрика в Томилино городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии участвовали мама, супруга, дочь, сестра и бабушка Кирилла Шустрова, глава городского округа Люберцы Владимир Волков, ветераны СВО и школьники.

Кирилл Русланович Шустров родился 20 сентября 1991 года в Люберцах. Окончил школу № 19, поступил в Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ). В 2010–2011 годах проходил службу по призыву. Затем работал в патрульно-постовой службе полиции в Люберцах, а после увольнения из органов внутренних дел — кинологом.

Шустров добровольно заключил контракт и в январе 2023 года отправился в зону СВО. Служил стрелком — помощником гранатометчика. Был награжден медалями «За отвагу» и «За участие в специальной военной операции».

Кирилл Шустров погиб 1 июня 2025 года при выполнении боевого задания во время минометного обстрела в районе населенного пункта Богдановка Красноармейского района ДНР. Указом президента Российской Федерации он посмертно награжден орденом Мужества.

«Подвиг Кирилла никогда не умрет. И наша общая задача — сохранить эту память и передать ее детям», — отметил Владимир Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.