Встреча прошла в Музейно-выставочном комплексе на улице Звуковой, д. 3. Благотворительный фонд «Исток» подготовил для мам мастер-класс и творческую программу. Участницы смогли отвлечься от повседневных забот, посвятить время себе и пообщаться. Профессиональные стилисты помогли им создать новые образы.

«Особое значение акция имеет в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. За последние годы акция стала доброй традицией, которая напоминает: даже небольшой жест внимания способен поддержать тех, кто каждый день проявляет огромную силу духа», — отметила заместитель главы городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

В завершение встречи участницам вручили цветы, подарки и подарочные сертификаты. Проект «Добрый завтрак» стартовал в Московской области более пяти лет назад.

День матери учрежден указом президента России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник приходится на 29 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.