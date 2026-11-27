Певец Филипп Киркоров в соцсетях поделился с подписчиками печальной новостью о потере домашнего любимца. Накануне, 26 ноября, у артиста умер годовалый пес породы мальтипу по кличке Леброн.

Киркоров опубликовал совместный портрет со щенком, перечеркнутый черной траурной лентой в правом нижнем углу. По словам музыканта, он тяжело переживает внезапный уход питомца, которому исполнился всего один год.

«Пустота и боль», — написал певец.

Причины гибели животного артист раскрывать не стал. В комментариях слова поддержки коллеге оставила певица Клава Кока, пожелавшая Леброну «мягких облачков». Публикация за первые два часа набрала почти 18 тысяч отметок «Нравится» и более 1300 комментариев от поклонников.

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