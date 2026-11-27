Школа № 52 в поселке Малаховка городского округа Люберцы отметила полувековой юбилей. На праздник пришли представители администрации, педагоги разных лет, ученики и выпускники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа № 52 находится в Малаховке на Быковском шоссе, д. 52А. Ее история связана с историей поселка и именем директора МЭЗ Ивана Лактионова. Благодаря его усилиям здание построили всего за год. Школа открылась 1 сентября 1976 года и стала самой большой в поселке.

Сегодня образовательный комплекс посещают около 2000 детей. Школа ежегодно входит в рейтинг образовательных учреждений Подмосковья с высокими результатами обучения. За 50 лет она выпустила 45 золотых и 66 серебряных медалистов.

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Петр Ульянов и заместитель главы — начальник управления образованием Виктория Бунтина поздравили директора Екатерину Тушову, педагогов, учащихся, выпускников и учителей, работавших здесь в разные годы. Гостям вручили награды министерства образования Московской области и главы городского округа Люберцы Владимира Волкова.

«Пусть школа остается пространством для новых открытий и крепкой дружбы, а следующие полвека войдут в историю как время ярких достижений и укрепления традиций», — отметил Петр Ульянов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.