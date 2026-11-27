Кадровый состав детской поликлиники № 2 Жуковского пополнился пятью специалистами. Об этом сообщил глава городского округа Андроник Пак в ходе Выездной администрации по вопросам здравоохранения.

«Отмечу, что в детской поликлинике № 2 появилось 5 новых специалистов: 2 педиатра, офтальмолог, травматолог-ортопед, эндокринолог», — сказал Андроник Пак.

Встреча прошла в формате прямого диалога. Вместе с Андроником Паком на вопросы жителей отвечали главный врач Жуковской областной клинической больницы Лилия Бусыгина, ее заместители, начальник отделения № 3 «Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области» Андрей Петров, врачи детской поликлиники № 2, специалисты администрации и депутаты.

Жители обращались по разным темам: запись к врачам разных профилей — как в детской поликлинике, так и во взрослой, выписка лекарственных препаратов, выдача справок, запись на процедуры. Затрагивались и городские вопросы — благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство.

«Постарались дать разъяснения по всем вопросам на месте», — отметил Андроник Пак.

Глава города также напомнил, как записаться на прием: к педиатру или терапевту — через личный кабинет на сайте zdrav.mosreg.ru, по телефону 122 или через стойку администрации в поликлинике. К некоторым узкопрофильным специалистам запись проходит на приеме у педиатра или терапевта. По ряду вопросов можно проконсультироваться онлайн при помощи телемедицины.

В организации мероприятия помогли «Волонтеры Подмосковья».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.