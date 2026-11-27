Матвиенко выступила за взносы на ОМС для россиян без официальной работы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой обязать официально не трудоустроенных, но фактически имеющих доход граждан вносить плату за обязательное медицинское страхование (ОМС). Об этом сообщает « Коммерсант ».

Выступая при обсуждении бюджета Федерального фонда ОМС на 2027 год, спикер обратила внимание на колоссальную нагрузку на казну регионов. Из средств фонда 1,313 трлн рублей уходит на покрытие медицинских полисов для неработающих жителей.

При этом Матвиенко подчеркнула, что обеспечение страховкой детей, пенсионеров, ветеранов, людей с инвалидностью и тех, кто не может трудиться по объективным причинам, остается безусловной обязанностью государства.

Однако, по мнению спикера Совфеда, в эту же категорию попадает немало молодых и трудоспособных людей, которые работают в тени. Они ведут обеспеченный образ жизни и при этом не делают никаких отчислений в систему здравоохранения. По ее словам, несправедливо, когда лечение таких граждан фактически оплачивают врачи, учителя, водители и рабочие.

Матвиенко призвала подойти к решению проблемы «без фанатизма», но все же разграничить социально незащищенные группы и «якобы неработающих». Она предложила установить для последних хотя бы небольшой единый или дифференцированный взнос. Как уточнила спикер, Совет Федерации уже прорабатывает этот механизм совместно с правительством Москвы.

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