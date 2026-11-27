Фотомодель, блогер Виктория Лопырева ответила на шутку актрисы, модели Лизы Моряк едким видео, не называя имен, но делая прозрачные намеки на актрису и Сарика Андреасяна. Конфликт начался с шуточного ролика Моряк, где Андреасян не замечает эффектную блондинку. Моряк ответила Лопыревой в соцсетях, что та перешла границы и уже занимается травлей.

Юмор Лопырева не оценила: в ответ она прошлась по актрисе репликами, обвинив ее в отсутствии таланта и даже недостатке интеллекта. На этом модель не остановилась — сегодня она опубликовала ИИ-ролик, иронично показав ревнивую супругу, которая крепко держит мужа даже во сне, причем героиня ролика получилась с избыточным весом. «За лучшую подпись отправим подарок», — подписала Лопырева, добавив смайл в виде пачки долларов. Актриса Софья Синицына поддержала блондинку в комментариях, а подписчики удивились резкости модели: «Как же критически важно вовремя остановиться. Могло быть с достоинством, но…»

Моряк заявила, что блондинка перешла границы и открыто занимается буллингом.

«Мой рилс был шуткой. Я выставила это неосознанно… Если кого-то это задело, я это слышу. Но то, что происходит сейчас, — это уже совсем другая история», — сказала она.

По словам актрисы, намеки на то, что после третьих родов она толстая, и розыгрыш денег за лучший комментарий превращают травлю в игру, где люди соревнуются, кто больнее пошутит.

«Я два месяца назад произвела на свет человека. Два месяца!.. Мое тело только начинает приходить в себя после того, как дало жизнь новому человеку. Если для кого-то это повод для насмешек, мне искренне жаль, потому что это говорит не о моем весе, а о чьей-то черствости. Шутка это про ситуацию. Травля — это про человека», — сказала Моряк.

Отвечать картинкой на картинку Моряк не стала, предложив не устраивать гонку, и попросила уважать тех, кто только что дал жизнь. «А если кому-то хочется посмеяться, посмейтесь над ситуацией, а не над мамой, которая два месяца назад родила человека. Разница огромная», — заключила она, едва сдерживая слезы.

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