Бывший главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн скончался на 76-м году жизни. Врач умер сегодня днем в хосписе, сообщает Telegram-канал «112» .

Брюн 13 лет подряд занимал пост главного внештатного нарколога и запомнился рядом резонансных инициатив. Он выступал за массовое тестирование россиян на наркотики, призывал очистить шоу-бизнес от артистов, употребляющих запрещенные вещества, и поддерживал даже запрет продажи детского шампанского.

В 2019 году его идея об обязательном тестировании автомобилистов на алкогольную зависимость и наркотики вызвала ажиотаж: у наркологических диспансеров выстроились очереди водителей, которые спешили получить справки до их подорожания.

Впоследствии карьеру нарколога прервали именно закупки тест-систем. В августе 2022 года Брюна задержали, а через два года приговорили к 7 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере — ущерб по делу оценивался почти в 138 млн рублей. Вину он не признавал. В январе 2026 года врача досрочно освободили из-за тяжелого заболевания.

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