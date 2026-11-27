На выступление певца Вани Дмитриенко на новогоднем празднике в Вологде из городского бюджета выделили около 10 млн рублей. 21-летний певец выйдет на сцену Кремлевской площади 9 января, сообщает SHOT .

Концерт длительностью до 45 минут обойдется в 9,63 млн рублей, то есть каждая минута на сцене стоит минимум 214 тысяч. Половину суммы перечислят после подписания договора, остаток — до 27 декабря.

Частный корпоратив с артистом в декабре стоит дороже: за выступление 19 декабря его команда просит 13,7 млн рублей, а через неделю — еще на миллион больше.

В проекте договора прописаны и жесткие условия. Несогласованная афиша с именем Дмитриенко может обойтись почти в 5 млн рублей, для сотрудников площадки предусмотрено соглашение о неразглашении со штрафами от 500 тысяч за каждый случай.

Согласовывать придется даже смешные истории из-за кулис и комментарии для СМИ: если команда попросит снять публикацию, у организаторов будет 15 минут.

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