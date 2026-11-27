Пару секунд на сцене = году службы: сколько получит Macan за срочку

За год срочной службы в Росгвардии рэпер Андрей Косолапов, более известный как Macan, получит около 27 тыс. рублей — примерно столько он зарабатывает за пару секунд на сцене, сообщает Mash .

Большую часть службы рэпер, как и другие срочники Росгвардии, получал по 2086 рублей в месяц без надбавок, и только недавно довольствие проиндексировали до 2758 рублей.

Ранее сообщалось, что для своей воинской части рэпер сделал подарок на 3 млн рублей. Он подарил сауну и оплатил в ней ремонт.

Что касается концертной деятельности, то Macan готов выступать на корпоративах минимум за 13 млн рублей. В его райдер входит в том числе сопровождение машин ДПС.

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