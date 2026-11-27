сегодня в 20:44

В Каменке-Днепровской при ударе дрона погиб мужчина и ранен подросток

Каменско-Днепровский муниципальный округ Запорожской области снова попал под обстрелы. От удара беспилотника погиб мирный житель, а подросток 2011 года рождения получил травмы. Об этом сообщила местная администрация в официальном канале в МАКС .

Предварительно известно, что из-за сильных повреждений визуальное опознание погибшего невозможно, личность погибшего устанавливают правоохранительные органы.

Еще одна атака дрона пришлась на гражданский автомобиль — ранения получил несовершеннолетний 2011 года рождения. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, медики делают все возможное для его выздоровления.

При комбинированной атаке с применением артиллерии и ударных БПЛА в округе повреждены многоквартирные дома: пострадали кровли, фасады и остекление. Возгораний и пострадавших там удалось избежать.

В администрации округа выразили соболезнования родным погибшего и поблагодарили земляков за сплоченность, призвав беречь себя и близких.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.