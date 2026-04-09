Армейский слоняра: Macan сделал подарок для своей войсковой части за 3 млн руб

Macan подарил сауну войсковой части и оплатил в ней ремонт за 3 млн рублей

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) подарил финскую сауну военной части, в которой проходит срочную службу. Он, предположительно, отремонтировал помещения центра спецназначения «Витязь» в Балашихе за сумму более трех млн рублей, сообщает SHOT .

Macan сделал ремонт на этаже в казармах и старой бане. Неподалеку от новой финской сауны создали комнату отдыха в стиле лофт.

Парилку преимущественно посещают контрактники, которые вскоре поедут служить в зону спецоперации. Солдатам подарок от Macan понравился. В прошлом к Косолапову относились неоднозначно, а теперь его считают «слонярой» и уважают.

Macan служит в 1-й группе спецназа 604-го центра спецназначения «Витязь» в отделении материально-технического обеспечения (МТО). Он водитель.

