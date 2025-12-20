сегодня в 11:05

Macan принял присягу в армии и его распределили в водители

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) уже принял присягу в армии и проходит службу в 1-й группе спецназа 604-го Центра спецназначения «Витязь» в отделении материально-технического обеспечения (МТО) на должности водителя, сообщает SHOT .

В части, где служит музыкант, есть грузовики «УРАЛ» с бронерубкой, а из легковых машин — Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусы.

Сослуживцы дали Косолапову прозвище Макак.

Ранее Macan выложил в соцсеть видео из армии, где он учится управлять беспилотниками.

