Macan выложил видео из армии, на котором учится управлять дронами

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) в армии учится управлять беспилотниками. Он выложил в Instagram* ролик, в котором показаны детали обучения, сообщает РЕН ТВ .

В кадре показана дорога, окруженная деревьями. Судя по всему, учения проходят в лесу. На видео запечатлена группа солдат вместе с Косолаповым. В руках у одного из парней виднеется, предположительно, устройство для управления дронами.

Ранее в Сети уже появлялись кадры того, как Косолапов проходит службу. В одном ролике он обедал в одиночестве, в другом — выполнял задание по службе.

Macan служит в офицерской роте элитного ЦСН «Витязь». В его задачи входит охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан в Московском регионе.

Ранее Росгвардия опровергла слухи о каких-либо особых условиях или поблажках, якобы предоставленных рэперу. Для него созданы стандартные условия проживания. Он получает все необходимые виды обеспечения и питание наравне с сослуживцами.

*принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.