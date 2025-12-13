Росгвардия опровергла слухи об «особой службе» рэпера Macan

Информация о каких-либо особых условиях или поблажках, якобы предоставленных рэп-исполнителю Андрею Косолапову, более известному как Macan, во время прохождения военной службы, является ложной. Об этом заявили представители пресс-службы Росгвардии, пишет ТАСС .

В пресс-службе подчеркнули, что в данный момент Косолапов готовится к торжественной церемонии принятия военной присяги. Кроме того, в Росгвардии опровергли информацию о каких-либо дисциплинарных взысканиях, примененных к военнослужащему, который снял видеоролик с участием рэпера.

Косолапов проходит службу в Центре специального назначения «Витязь», который входит в состав отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Согласно заявлению Росгвардии, для него созданы стандартные условия проживания, соответствующие требованиям для всех военнослужащих данного подразделения. Он получает все необходимые виды обеспечения и питание наравне с остальным личным составом.

Рэпер прибыл в эту отдельную дивизию особого назначения 28 ноября. Его задачами будут поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности жителей Московской области.

