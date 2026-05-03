сегодня в 22:23

Синоптик: воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года

Окончательный максимум температуры в воскресенье в Москве, согласно данным базовой метеостанции на ВДНХ, составил плюс 22 градуса, став самым теплым днем с начала летнего сезона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Среднесуточная температура воздуха в Москве 3 мая составила плюс 15,3 градуса. Этот показатель превышает 15-градусную отметку, которая является критерием метеорологического лета.

«Говорить о начале метеорологического лета в столице пока рано, но по крайней мере „тест-драйв“ летнего сезона в Москве начался», — отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что к 12:00 температура выросла до отметки +18,8 градусов, что позволило превзойти предыдущий рекорд, установленный 31 марта (плюс 17,6 градуса).

