В Москве поставлен рекорд: 3 мая стало самым теплым днем с начала года

Леус: 3 мая стало теплейшим днем в Москве с начала 2026 года

В Москву пришла летняя погода. 3 мая стало самым теплым днем в столице с начала года, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно сведениям базовой метеостанции на ВДНХ, к 12:00 температура выросла до отметки +18,8 градусов, что позволило превзойти предыдущий рекорд, установленный 31 марта (плюс 17,6 градуса). В ближайшие часы температура воздуха в мегаполисе преодолеет важный порог в первые плюс 20 градусов.

Однако текущий температурный максимум продержится в лидерах совсем недолго. Уже 4 мая в столичном регионе ожидается еще более существенное потепление: по прогнозам синоптиков, воздух может прогреться от 23 до 25 градусов тепла.

Окончательные итоги сегодняшнего дня будут подведены специалистами после 21:00. Именно в это время метеорологи снимут показания с максимальных термометров.

