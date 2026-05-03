Ефимов: 8 образовательных объектов возводят в Очаково-Матвеевском

На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское синхронно возводят 8 образовательных учреждений. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сразу 8 объектов образования одновременно строят в районе Очаково-Матвеевское. Среди них три детских сада, четыре школы и один образовательный комплекс. Объекты возводят за счет бюджетных и внебюджетных средств. Совокупно их смогут посещать 700 воспитанников и около 4 тыс. учеников», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что возведение всех объектов планируют завершить в ближайшие годы.

Современные учреждения образования выступают значимым элементом благоустроенной городской среды. Их создают одновременно с возведением жилых кварталов, чтобы семьи имели возможность определить ребенка в школу или сад рядом с домом. К примеру, на территории жилого квартала «Новое Очаково» продолжается строительство школы, рассчитанной на 1100 мест, — самого масштабного из образовательных объектов, которые сейчас появляются в районе.

В Департаменте градостроительной политики уточнили параметры будущего здания: его площадь превысит 22,6 тыс. кв. м, а общая готовность на сегодняшний день достигает примерно 60%. Строители выходят на финишную прямую по кровельным работам, параллельно занимаются фасадной отделкой, прокладкой внутренних инженерных систем и коммуникаций.

Помимо стандартных классов, проектом внутри предусмотрены робототехнические зоны, ИТ-полигон, два физкультурных зала и вместительные пространства для отдыха. Снаружи обустроят стадион, уличные рекреационные и учебные зоны, а также выполнят разнообразное озеленение. По окончании стройки объект перейдет на баланс города.

За соблюдением столичных стандартов качества следит Мосгосстройнадзор.

В ведомстве дополнили, что на каждом этапе возведения школ и детских садов «Контроль Москвы» организует выездные проверки. На данных площадках суммарно состоялось уже 44 контрольно-надзорных мероприятия. Инспекторы Комитета проверяли, насколько выполненные работы и использованные материалы соответствуют проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям. Такой подход служит гарантией качества и безопасности зданий при их последующей эксплуатации.

Девелопером проекта выступает компания «ПИК», подчеркнули в Градостроительном комплексе Москвы.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».