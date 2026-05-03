НАТО провела серию закрытых встреч со сценаристами, режиссерами и продюсерами из США и Европы. Альянс пытался использовать киноиндустрию для создания того, что некоторые назвали пропагандой в интересах блока, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Соответствующие встречи состоялись в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже. Еще одну встречу альянс запланировал в Лондоне с членами Гильдии сценаристов Великобритании. Темой обсуждения должна была стать «ситуация с безопасностью в Европе и за ее пределами». В письме НАТО гильдии говорилось, что три проекта уже были «вдохновлены, по крайней мере частично, этими беседами».

Не всем представителям индустрии эта идея понравилась. Ирландский сценарист Алан О’Горман назвал запланированную встречу «возмутительной» и «явно пропагандистской». По его словам, другие приглашенные сценаристы также были «очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны».

О’Горман добавил, что у многих людей, включая его самого, есть друзья и родственники в странах, не входящих в НАТО. Эти государства, по его словам, пострадали от войн, к которым альянс присоединился и которые он пропагандировал.

