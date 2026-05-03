С вещами на выход: украинских беженцев в Ирландии начнут выгонять на улицу

Тысячи беженцев из Украины могут стать бездомными в Ирландии в августе

Власти Ирландии с августа будут сворачивать программу размещения беженцев из Украины. Они допускают, что некоторые люди станут бездомными, рассказал The Times замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Брофи, сообщает ТАСС .

Он отметил, что беженцы из Украины весьма устойчивы в вопросах, касающихся поиска квартир. К тому же в Ирландии довольно сильная община граждан страны.

Брофи сослался на данные своего ведомства. В ситуациях, когда срочные договоры на предоставления жилья беженцам из Украины завершались, половина из них находила свои варианты для переезда. При этом за помощью к властям Ирландии люди не обращались.

Чиновник подчеркнул, что власти не хотят доставлять беженцам из Украины проблемы. Но он выступает за честную систему, в рамках которой жилье доступно не только этим людям, но и другим жителям страны.

Примерно 16 тыс. украинцев из приехавших в Ирландию после начала спецоперации остались до сих пор. С тех пор государство их содержит. Им и предстоит найти новое жилье.

«Мы хотим начать это в августе с последующим поэтапным внедрением в ближайшие месяцы», — подчеркнул Брофи.

Украинцам дадут время на поиск жилья. В прошлом Брофи отмечал, что тем, кто вернется на родину, предоставят поддержку в размере двух с половиной тыс. евро на человека или 10 тыс. на всю семью.

После начала спецоперации более 125 тыс. беженцев из Украины приехали в Ирландию и получили временную защиту. Сначала им платили по 400 евро в месяц, а затем сумма выросла до 800 евро.

Впоследствии размер помощи снизили до 600. Власти Ирландии планируют опять опустить ее до 400 евро.

