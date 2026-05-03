Новый бассейн с легендарной историей в Щелково готов наполовину

В городском округе Щелково продолжается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в поселке Монино. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 50%, сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый комплекс возводится на историческом месте. В 1960-е годы здесь располагался бассейн, пользовавшийся большой популярностью у летчиков Военно-воздушной академии. Среди его постоянных посетителей были первые космонавты планеты — Юрий Гагарин и Герман Титов.

После расформирования академии в 2011 году объект был закрыт, а старое здание демонтировано.Новый двухэтажный комплекс будет иметь общую площадь более 2,4 тыс. кв. м.

В его состав войдут:

плавательный бассейн (400 кв. м, 6 дорожек);

зал для «сухого плавания» и силовых тренировок;

сопутствующие помещения для спортсменов и тренерского состава.

Пропускная способность объекта составит до 64 человек в смену: 32 посетителя смогут одновременно находиться в чаше бассейна и 32 — в зале для подготовительных занятий.

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса для посетителей запланировано в третьем квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.