Русская песня «Калинка-Малинка» покорила арабский мир благодаря шоу «Голос.Дети»

Девятилетняя Эмилия стала настоящей звездой арабского телешоу «Голос. Дети» (The Voice Kids: Ahla Sawt). Девочка исполнила знаменитую русскую «Калинку-Малинку» сразу на двух языках и покорила всех присутствующих в студии, сообщает SHOT .

У маленькой певицы интернациональные корни: ее мама — русская, а папа — иорданец. Именно это позволило ей органично соединить две культуры в одном выступлении. Все трое судей шоу развернули свои кресла и захотели видеть талантливую артистку в своей команде.

После эфира началось настоящее безумие в соцсетях. Пользователи со всего арабского мира массово снимают видео в TikTok под популярную русскую плясовую — таких роликов уже насчитываются сотни.

Так выступление одной маленькой девочки превратилось в настоящий культурный мост между Россией и арабским миром. «Калинка-малинка» неожиданно стала хитом на Ближнем Востоке и продолжает набирать популярность.

