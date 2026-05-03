Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками багажа в аэропорту Шереметьево

Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Поводом стали жалобы пассажиров и публикации в СМИ о массовых сбоях.

Инспекторы службы организовали мониторинг текущей ситуации. Они также приступили к проверке соблюдения законодательства о защите прав пассажиров. Проверку провели как в отношении аэропорта, так и в отношении перевозчиков.

Персонал аэропорта предпринял все необходимые меры для ликвидации последствий сбоев. Ведется работа по восстановлению штатного режима выдачи багажа. Пассажиров также начали информировать о статусе их чемоданов.

Инспекторы Ространснадзора остались на территории аэропорта, они осуществляют постоянный контроль за соблюдением прав пассажиров и устранением выявленных нарушений.

Пассажиры Шереметьево столкнулись с «багажным» коллапсом после того, как в аэропорту закрыли зеленый коридор и начали более тщательный досмотр пассажиров.

