«Багажный» коллапс в Шереметьево: люди застревали на выходе из аэропорта

В московском аэропорту Шереметьево произошел «багажный» коллапс. Люди часами ожидали свои вещи после досмотра, а затем стояли в очереди на выход из аэропорта, сообщает Baza .

По словам пассажиров, чемоданы приходилось ждать очень долго из-за чрезмерно тщательного досмотра. Предварительно известно, что сотрудники таможни закрыли зеленый коридор и проверяли абсолютно всех. В результате образовались огромные очереди, а время ожидания выхода из аэропорта выросло в несколько раз.

На опубликованных кадрах видно, что в сторону выхода из воздушной гавани столпились сотни людей, которые хотели покинуть пределы аэропорта.

Некоторые СМИ сообщали, что коллапс связан со снятием режима беспилотной опасности. Однако на самом деле это не так.

Аэропорт с утра 3 мая работал в штатном режиме. Тем не менее, тотальная проверка пассажиров привела к серьезным задержкам.

