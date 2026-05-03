Работники 10 филиалов «Мособлэнерго» приняли участие в субботниках в Подмосковье

Почти 2,7 тыс. работников «Мособлэнерго» приняли участие в субботниках, состоявшихся во всех 10 филиалах компании в период с 20 по 30 апреля 2026 года. В ходе мероприятий энергетики провели масштабную уборку охранных зон объектов электросетевого хозяйства, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

За это время работники компании собрали и вывезли с территорий вокруг баз производственных отделений и трансформаторных подстанций более 94 тонн мусора. После зимы была произведена уборка более 168 тыс. кв. м территорий, приведено в порядок 49,5 тыс. кв. м газонов, выполнена побелка более 170 деревьев, окрашено 11 240 кв. м фасадов подстанций и опор, а также почти 1,9 тыс. погонных метров бордюров.

В рамках мероприятий была проведена уборка и благоустройство территорий производственных баз филиалов, работы по приведению в надлежащий вид трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и прилегающих к ним территорий, приведение в порядок рабочих мест, уборка ремонтных и передвижных автомастерских, площадок для хранения опор, кабельных барабанов и других материалов, ремонт и техобслуживание транспортных средств. Специалисты вывозили мусор, листву и опавшие ветки с территорий баз производственных отделений, а также вокруг трансформаторных подстанций и в охранных зонах ЛЭП. Окрашивали опоры, бордюры, ограждения и фасады подстанций и выполняли другие работы по благоустройству и техническому обслуживанию электросетевых объектов. Мероприятия проводились на территории всех филиалов и производственных отделений «Мособлэнерго».

Уборка была проведена и в зонах размещения электрозарядных станций «Мособлэнерго» в городских и муниципальных округах Подмосковья. Специалисты компании очистили территории от мусора, сухой поросли и посторонних предметов для обеспечения исправного функционирования ЭЗС. Также работники компании принимали участие в муниципальных субботниках, проводимых в парках и скверах городских округов, у мемориалов и воинских захоронений и в местах общего пользования по согласованию с местными администрациями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.