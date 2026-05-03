Словакия отказалась от участия в кредите ЕС для Украины на 90 млрд евро

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет участвовать в европейских кредитах для Украины. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 3 мая в Facebook*.

Фицо напомнил, что уже отказался поддерживать военный кредит на 90 миллиардов евро. Он также предпринял юридические шаги, чтобы Словакия не участвовала в нем.

«Словакия не будет принимать участия и в последующих заявленных кредитах для Украины», — подчеркнул премьер.

23 апреля глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Киев должен был вернуть эти деньги только в случае выплаты «репараций» со стороны России. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этом кредите, но не стали блокировать его выделение.

В МИД России не раз заявляли, что идеи Евросоюза о выплате Москвой каких-либо репараций Украине оторваны от реальности.

