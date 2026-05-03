В Подмосковье идет первый этап обработки территорий от борщевика Сосновского

С 1 мая в Московской области стартуют двухэтапные мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского на территории 44 муниципальных образований. Первый этап пройдет с мая по июнь, второй — с конца июня до начала осени на общей площади 23 537 га, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В процессе борьбы будут использоваться различные способы, в зависимости от степени поражения участка, близости населенных пунктов и особенностей рельефа. Среди основных методов: обработка химическими составами, в этом специалистам помогает специальное оборудование, в том числе для орошения с воздуха, а также механический — покос и выкорчевывание сорняка. При этом владельцы частных участков обязаны самостоятельно уничтожать сорняк. Для удобства жителей продолжит работу единая горячая линия, куда каждый может сообщить о местах произрастания борщевика на муниципальных территориях. Телефон горячей линии: 8 (499) 602-29-33.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, его удаление требует строгих мер предосторожности и профессионального подхода, поэтому лучше обращаться к специалистам. Тем, кто решит действовать самостоятельно, специалисты советуют соблюдать правила безопасности: работать в закрытой одежде, использовать лицевой щиток или очки, плотные водонепроницаемые перчатки и головной убор; выбирать пасмурную безветренную погоду и удалять растение максимально глубоко, иначе оно отрастет снова. Поверхностное срезание недопустимо — корень необходимо подрезать острой лопатой на глубину 10–15 см. Альтернативный способ — обработка химикатами, «выжигающими» корневую систему. Все растительные остатки собирают в плотные мешки и сдают в пункт приема растительных отходов; адрес такого пункта можно уточнить в администрации муниципалитета.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что за бездействие предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 20 до 50 тыс. рублей, для юридический лиц — от 400 до 700 тыс. рублей, а для должностных — 200 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.