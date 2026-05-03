Подмосковная теннисистка Мирра Андреева повторила уникальное достижение Уильямс и Аазаренко

Теннисистка Мирра Андреева, представляющая Московскую область, повторила уникальное достижение топовых спортсменок семикратной победительницы турниров «Большого шлема» (ТБШ) Винус Уильямс и чемпионки двух ТБШ Виктории Азаренко в рамках турнира WTA-1000, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мирра Андреева (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) в рамках турнира одновременно вышла в финалы в одиночном и парном разрядах. 30 апреля 19-летняя спортсменка стала финалисткой грунтового турнира, обыграв в полуфинале американку Хейли Баптист.

В парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) выиграли полуфинальный матч у пары россиянки Веры Звонаревой и немки Лауры Зигемунд.

Отметим, что Уильямс зафиксировала аналогичное достижение в 2010 году, а Азаренко — в 2012-м. В обоих случаях спортсменки выигрывали титулы в парном разряде, но уступали в одиночных финалах.

Турнир WTA-1000 проходит с 21 апреля по 3 мая 2026 года в Мадриде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.