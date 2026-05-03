Швеция запустила в космос спутник для слежки за Россией

SpaceX запустила шведский спутник-шпион для наблюдения за Россией

Швеция запустила в космос первый из 10 разведывательных спутников. Эти аппараты планируют использовать для слежки за военными российскими объектами, сообщает РБК со ссылкой на шведское общественное телевидение SVT.

Запуск состоялся в воскресенье, 3 мая. Его провели с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Выполнила запуск американская компания SpaceX.

Запущенный в космос спутник стал первым в серии. В перспективе вся группировка должна была включать около 10 аппаратов.

Таким образом, Швеция начала создание собственной орбитальной разведывательной системы. Ее главной целью называлось наблюдение за российскими военными объектами.

